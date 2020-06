Cor 16:42 App Municipum, Alghero virtuosa Consegna dei buoni spesa, migliora il servizio: verso la certificazione anagrafica. Stiamo lavorando per rendere ancora più efficace il sistema spiega l’Assessore Marco Di Gangi



«Stiamo lavorando per rendere ancora più efficace il sistema – spiega l'Assessore Marco Di Gangi – e a breve l'applicazione diventerà anche il tramite per poter ottenere le certificazioni anagrafiche senza doversi recare presso lo sportello dei Servizi Demografici. Un altro passaggio fondamentale che si aggiunge alla riorganizzazione del lavoro negli uffici – aggiunge l'Assessore agli Affari Generali - che grazie ad una ritrovata armonia e un clima più aperto tra i dipendenti sta producendo risultati importanti che in questa fase di emergenza sono stati al livello delle aspettative».