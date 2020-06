Maurizio Papa 9:06 L'opinione di Maurizio Papa Socialità, Covid e movida per ripartire



Il lungo ponte della festa della Repubblica è stato una prova cruciale e ben superata per il ritorno alla socialità. Siamo felici per la ripartenza e per i locali che timidamente ricominciano a riempirsi. Siamo convinti che sia fondamentale ricordare che in tempi di Covid è opportuno seguire le regole, senza sceriffi, divieti, paletti e proibizioni, ma facendo leva sul nostro buon senso. Dopo il lungo e stressante lockdown tornare alla normalità non è semplice: perché dobbiamo convivere con un nemico invisibile e subdolo; perché settanta giorni di quarantena hanno messo a durissima prova l'economia e la sopravvivenza di ogni settore economico mondiale; perché la paura del domani e la mancanza di rapporti sociali hanno messo a dura prova tutti noi.



Com'era prevedibile, con le riaperture assistiamo a un esplodere di voglia di socialità, di uscire, di tornare alle vecchie abitudini, di bere una birra con gli amici, incontrare i nostri affetti. Siamo vivi, è passata, godiamocela: questi sono i pensieri comprensibili, ma non possiamo affrontare la situazione con superficialità. Serve tanto ottimismo, ma anche tanto realismo, perché il virus è in agguato e basta poco per farlo tornare all'attacco. Per questo è importantissimo seguire le regole di distanziamento fisico, utilizzare la mascherina nei luoghi affollati, lavare spesso le mani e seguire tutte le altre prescrizioni che ormai conosciamo bene.



Non dobbiamo nemmeno pensare che le regole finiscano ad una determinata ora o che in compagnia dei propri amici non valgano e non servano precauzioni. Da parte loro, i locali e gli esercizi pubblici hanno dei protocolli da seguire, devono applicarli e farli rispettare all'interno delle loro attività e delle aree di loro competenza. Al di fuori di tale aree la responsabilità è del singolo o, se minorenne, dei suoi genitori. Facciamo tutti parte di una comunità e per questo tutti siamo chiamati a essere attenti e responsabili nei nostri comportamenti, per il nostro bene e per quello dei nostri cari. nessuno vuole mettere sceriffi o ronde, ne imporre orari o pali e paletti. Alghero la bella è per la vita ,per la socialità e il divertimento e vuole tornare ad essere la porta d'oro dell'Isola.



* vicecoordinatore Fratelli d'Italia Azione Alghero Commenti