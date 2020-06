video Cor 7:44 Via Don Deroma, anziano riverso a terra Preoccupazione nel centro storico di Alghero. Immediata la chiamata di alcuni abitanti della zona al 118. Le immagini dei soccorsi, sul posto anche una pattuglia della Polizia locale



ALGHERO - Attimi di preoccupazione nella tarda mattinata di mercoledì in via Don Deroma, nel cuore della città di Alghero, alle spalle del campanile di Santa Maria, dove un anziano signore residente del quartiere storico è stato rinvenuto riverso a terra al centro della strada. Immediata la chiamata di alcuni abitanti della zona al 118. L'anziano signore, dolorante ma cosciente al momento del soccorso, è stato immobilizzato e trasportato al Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale che ha effettuato gli accertamenti per definire l'esatta dinamica dell'accaduto. Guarda e condividi il video su Alguer.tv