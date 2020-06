video Cor 17:55 «Lavori fermi, niente piscina»

Anche la scoperta una chimera



Cantiere sbarrato ad Alghero per la nuova piscina coperta di Maria Pia e lavori incredibilmente mai iniziati per la sistemazione della vasca esterna. «Nonostante le promesse dello scorso inverno, solo prese in giro per gli algheresi». Questa mattina sopralluogo dei consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore che hanno documentato lo stato d´avanzamento delle opere. «Assurda situazione» Commenti Cantiere sbarrato ad Alghero per la nuova piscina coperta di Maria Pia e lavori incredibilmente mai iniziati per la sistemazione della vasca esterna. «Nonostante le promesse dello scorso inverno, solo prese in giro per gli algheresi». Questa mattina sopralluogo dei consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore che hanno documentato lo stato d´avanzamento delle opere. «Assurda situazione» Guarda e condividi il video su Alguer.tv