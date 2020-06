Red 18:17 «Sanità, sinistra un disco rotto» Dopo l´intervento dei consiglieri comunali del Centrosinistra cittadino sulla sanità algherese, arriva la replica del referente locale della Lega Salvini Sardegna, Luca Sacristani







Dopo l'intervento dei consiglieri comunali del Centrosinistra cittadino sulla sanità algherese



«I veri fabbricanti e professionisti di fake news sono proprio i consiglieri comunali del Centrosinistra algherese che, volutamente, mistificano la realtà delle cose. Ad Alghero, sono ripresi gli interventi ortopedici sospesi da svariato tempo, come sanno bene gli algheresi, ponendo fine ai disagi causati da ricoveri negli ospedali di Ozieri, Tempio o Sassari. Per quanto riguarda l’apertura del Reparto di Terapia intensiva e le sale operatorie – sottolinea Sacristani - si sono completati gli ultimi acquisti necessari e, espletate le formalità burocratiche è atteso l’accreditamento che ne consentirà l’apertura e l’operatività».



«Inoltre, l’analisi dei test ai tamponi Covid avviene in tempi rapidissimi all’interno dell’ospedale di Alghero per i pazienti che devono essere ricoverati o per coloro che, presentandosi in Pronto soccorso, accusano sintomi propri del CoronaVirus. Ecco la realtà dei fatti che i cittadini algheresi possono e potranno toccare con mano, senza lasciarsi ingannare da chi, come i consiglieri comunali del Centrosinistra algherese, è incapace di proporre soluzioni a disastri da loro creati negli ultimi anni, applicando con maestria l’arte di inventare bufale al fine di screditare l’avversario politico», conclude il referente cittadino della Lega.



Nella foto: il referente locale della Lega Luca Sacristani con il sindaco Mario Conoci Commenti ALGHERO - «Sistematicamente, a giorni alterni, la Sinistra algherese torna come un disco rotto sul tema Sanità, attaccando il Centrodestra, come se con una bacchetta magica, senza seguire i percorsi necessari e obbligatori (accreditamento, autorizzazioni, ecc.), bloccati negli anni passati, si potessero attivare attività complesse, come sono reparti ospedalieri. È curioso come proprio la Sinistra, che ha creato questa situazione disastrosa, in cinque anni di progressivo abbandono e smantellamento sistematico della sanità sarda e in particolare del nord ovest, oggi punti il dito verso chi sta tentando di porvi rimedio».Dopo l'intervento dei consiglieri comunali del Centrosinistra cittadino sulla sanità algherese [LEGGI] , arriva la replica del referente cittadino della Lega Salvini Sardegna Luca Sacristani. «Sia l'amministrazione comunale algherese, sia i rappresentanti del territorio in Regione, sin dal loro insediamento, si stanno battendo costantemente per risolvere i guasti causati dalla politica di tagli indiscriminati alla Sanità generati dal precedente governo regionale», prosegue l'esponente leghista.«I veri fabbricanti e professionisti di fake news sono proprio i consiglieri comunali del Centrosinistra algherese che, volutamente, mistificano la realtà delle cose. Ad Alghero, sono ripresi gli interventi ortopedici sospesi da svariato tempo, come sanno bene gli algheresi, ponendo fine ai disagi causati da ricoveri negli ospedali di Ozieri, Tempio o Sassari. Per quanto riguarda l’apertura del Reparto di Terapia intensiva e le sale operatorie – sottolinea Sacristani - si sono completati gli ultimi acquisti necessari e, espletate le formalità burocratiche è atteso l’accreditamento che ne consentirà l’apertura e l’operatività».«Inoltre, l’analisi dei test ai tamponi Covid avviene in tempi rapidissimi all’interno dell’ospedale di Alghero per i pazienti che devono essere ricoverati o per coloro che, presentandosi in Pronto soccorso, accusano sintomi propri del CoronaVirus. Ecco la realtà dei fatti che i cittadini algheresi possono e potranno toccare con mano, senza lasciarsi ingannare da chi, come i consiglieri comunali del Centrosinistra algherese, è incapace di proporre soluzioni a disastri da loro creati negli ultimi anni, applicando con maestria l’arte di inventare bufale al fine di screditare l’avversario politico», conclude il referente cittadino della Lega.Nella foto: il referente locale della Lega Luca Sacristani con il sindaco Mario Conoci