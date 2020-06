Red 12:24 Ponte e circonvallazione: incontro a Sant´Antioco Ieri mattina, il sindaco Ignazio Locci ha incontrato l´assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia. Sul tavolo della discussione, la realizzazione del nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della circonvallazione







«Opere ritenute all’unanimità inutili e dannose dal Consiglio comunale, espressione dei propositi della comunità antiochense». «Abbiamo aperto la discussione – commenta Locci – e si è convenuto di lavorare sulla riprogrammazione delle risorse al fine di garantire all’isola di Sant’Antioco e all’intero Arcipelago del Sulcis opere infrastrutturali rispettose della volontà di Sant’Antioco e realmente capaci di generare sviluppo e nuova occupazione. Ringraziamo il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore Frongia per la vicinanza manifestata in questo momento piacevolmente segnato da una proficua collaborazione».



«Una vicinanza, quella del Governo regionale, fattiva e non soltanto a parole, che si pone l’obiettivo di dare seguito agli atti di pianificazione e programmazione messi in campo dall’Amministrazione comunale di Sant’Antioco. Saremo al fianco della Regione per cogliere la collaborazione dell’Anas, nel solco degli accordi istituzionali già sottoscritti e, nello specifico, il Patto Stato–Regione–Anas sulla realizzazione delle opere destinate a Sant’Antioco e all’Arcipelago cui l’isola appartiene», conclude il primo cittadino.



