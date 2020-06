video Cor 7:50 «Si lavora per il Rally di Sardegna ad ottobre» Servono «certezze» dalla Regione. Con un occhio all´evolversi della diffusione Covid in tutti i paesi, il Rally Italia Sardegna inizialmente previsto tra Olbia e Alghero proprio in questi giorni di giugno potrebbe trovare spazio nel mese di ottobre. La decisione finale entro poche settimane. Le immagini del talk dell´Aci Sport







«Dipende molto dalla Regione Sardegna - ammette il presidente Aci - dal budget a disposizione e dalla volontà di definire la gara». Anche Antonio Turitto, Responsabile dell’Organizzazione del Rally Italia Sardegna si dice pronto a tutti gli scenari: siamo in grado di organizzare un rally a porte chiuse come semi-aperte - precisa - ma è anche possibile che possa essere un'edizione normale. Tutto ovviamente dipende dagli scenari sanitari e dall'evolversi della diffusione Covid in tutti i paesi. Commenti ALGHERO - La conferma arriva dalle parole di Oliver Ciesla, Managing Director di WRC Promoter e Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia. C'è ancora spazio per il Rally Italia Sardegna inizialmente previsto tra Alghero e Olbia proprio in questi giorni di giugno, valevole per il FIA World Rally Championship 2020. Ma servono «certezze» dalla Regione.Le date ipotizzate vanno dall'ultima settimana di settembre (improbabile) a tutto il mese di ottobre. E' quanto emerso dallo streaming talk condotto da Guido Schittone, interamente prodotto dalla Federazione, e dedicato al Mondiale Rally ed alla sua tappa italiana organizzata da ACI Sport per conto dell’Automobile Club d’Italia. In studio anche Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport.«Dipende molto dalla Regione Sardegna - ammette il presidente- dal budget a disposizione e dalla volontà di definire la gara». Anche Antonio Turitto, Responsabile dell’Organizzazione del Rally Italia Sardegna si dice pronto a tutti gli scenari: siamo in grado di organizzare un rally a porte chiuse come semi-aperte - precisa - ma è anche possibile che possa essere un'edizione normale. Tutto ovviamente dipende dagli scenari sanitari e dall'evolversi della diffusionein tutti i paesi. Guarda e condividi il video su Alguer.tv