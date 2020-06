Red 18:02 Isole ecologiche: manutenzione al Piazzale della Pace Intanto, è in fase di definizione, l´Ecoisola itinerante, il nuovo servizio aggiuntivo estivo ideato dall´Amministrazione comunale per quei cittadini, residenti o turisti, che dovessero avere necessità di conferimenti extra delle frazioni di rifiuti differenziati fuori dal calendario del servizio primario porta a porta







Per i cittadini che avranno necessità di conferimenti extra, nei casi in cui non avessero avuto modo di utilizzare il sistema principale del porta a porta, potranno disporre dell'isola ecologica di Viale Europa o dei due Ecocentri comunali di Ungias-Galantè e di Galboneddu. Intanto, è in fase di definizione il nuovo servizio aggiuntivo estivo ideato dall'Amministrazione comunale per quei cittadini, residenti o turisti, che dovessero avere necessità di conferimenti extra delle frazioni di rifiuti differenziati fuori dal calendario del servizio primario porta a porta.



Si tratta dell’Ecoisola itinerante, che verrà posizionate in diversi giorni della settimana in vari punti della città. L'Ecoisola sosterà esclusivamente in orari prestabiliti e sotto la presenza fissa di un operatore. Commenti ALGHERO - Manutenzione in corso all'isola informatizzata del Piazzale della Pace, dedicata al conferimento rifiuti differenziati. In questi giorni, l'isola verrà sottoposta a lavori di sistemazione per poi esser riposizionata con costi a carico dell'Amministrazione comunale di Alghero.Per i cittadini che avranno necessità di conferimenti extra, nei casi in cui non avessero avuto modo di utilizzare il sistema principale del porta a porta, potranno disporre dell'isola ecologica di Viale Europa o dei due Ecocentri comunali di Ungias-Galantè e di Galboneddu. Intanto, è in fase di definizione il nuovo servizio aggiuntivo estivo ideato dall'Amministrazione comunale per quei cittadini, residenti o turisti, che dovessero avere necessità di conferimenti extra delle frazioni di rifiuti differenziati fuori dal calendario del servizio primario porta a porta.Si tratta dell’Ecoisola itinerante, che verrà posizionate in diversi giorni della settimana in vari punti della città. L'Ecoisola sosterà esclusivamente in orari prestabiliti e sotto la presenza fissa di un operatore.