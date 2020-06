Cor 9:48

115, Bentivoglio nuovo comandante a Sassari

A partire dal 29 giugno 2020 Girolamo Bentivoglio Fiandra sarà il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Sassari. Succede a Luigi Giudice che lascia il Comando dopo un anno di intensa attività

SASSARI - A partire dal 29 giugno 2020 Girolamo Bentivoglio Fiandra sarà il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Sassari. Bentivoglio, 52 anni, ingegnere, recentemente promosso a dirigente superiore, è attualmente comandante dei Vigili del fuoco di Belluno dove ha ricoperto l'incarico per circa due anni e mezzo affrontando tra le altre operazioni di soccorso la grave emergenza alluvionale che sconvolse il suo territorio di competenza nell'autunno 2018. Precedentemente era stato comandante a Rovigo e prima ancora funzionario al Comando di Venezia dove ha ricoperto vari incarichi tra i quali responsabili dell'Area Prevenzione e Sicurezza del Territorio e vice comandante per un biennio. A cedergli il posto l'ing. Luigi Giudice che lascia il Comando di Sassari dopo un anno di intensa attività nella sede di piazza Conte di Moriana per intraprendere una nuova carica al Comando VV.F. di Verona.