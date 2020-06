Red 8:11 Chirurgia: dal Rotary monitor multiparametrico Il Rotary club Sassari nord, nel periodo dell´emergenza, ha donato anche tamponi, materiali per analisi e diagnosi Covid e 300 visiere protettive. I ringraziamenti del commissario dell´Azienda ospedaliero universitaria Giovanni Maria Soro







«Si tratta di un apparecchio importante per la sicurezza dei pazienti – ha spiegato Porcu – perché la misurazione di parametri vitali in continuo, anche da remoto, permette di individuare subito eventuali anomalie nel tracciato elettrocardiografico, nella saturazione dell'ossigeno o del sangue, quindi di intervenire immediatamente. Ben vengano queste donazioni che sono utilissime per salvaguardare la salute dei nostri pazienti, spesso complessi, con pluri-patologie che devono essere seguiti costantemente». Soro ha ringraziato l’associazione per il gesto di solidarietà e ha sottolineato «che è il segno di vicinanza, della solidarietà che la città ha voluto dare all'ospedale. Una testimonianza che la città vuole bene al suo ospedale lo valorizza come una eccellenza regionale. Un dono gradito – ha proseguito il commissario – perché va a rappresentare un elemento positivo di due grandi aree che sono la necessità di questa nuova fase della post emergenza: quella della sicurezza e dell'efficienza. Il modello assistenziale dovrà dare più sicurezza e la tecnologia sarà un fattore abilitante e ci consentirà di risparmiare tempo per la gestione dei processi clinico assistenziali».



Invece, Contu ha ricordato il grande lavoro svolto da tutti gli operatori delle strutture ospedaliere sassaresi nei giorni più intensi della diffusione del Covid-19 e la grande sinergia di enti ed istituzioni nella gestione dell’emergenza. Durante l'incontro, poi, è stato ricordato come il Rotary di Sassari, nel periodo dell'emergenza sanitaria, abbia donato alle strutture sassaresi anche tamponi, materiale per le analisi e le diagnosi del Covid-19 e, ultimamente, anche 300 visiere protettive per i sanitari. Prima dei saluti, il presidente del Rotary ha voluto omaggiare il commissario dell’Aou con un gagliardetto dell'associazione ed il direttore della Clinica con una targa ricordo dell'iniziativa. Commenti SASSARI – «Le strutture ospedaliere sassaresi sono una eccellenza che dobbiamo mantenere tale e noi sassaresi dobbiamo esserne orgogliosi». Lo ha detto nei giorni scorsi il presidente del Rotary club Sassari Nord Mauro Milia che, assieme a una delegazione dell’associazione, ha donato alla Clinica Chirurgica dell’Aou di Sassari un monitor multiparametrico. La consegna dell'importante apparecchiatura, utile a monitorare i pazienti anche da remoto, è avvenuta nella biblioteca della Clinica Chirurgica diretta da Alberto Porcu, alla presenza del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria Giovanni Maria Soro e del direttore sanitario Bruno Contu. Il presidente del Rotary club Sassari ha voluto ricordare che l’associazione da lui presieduta ha come obiettivo fare del bene, ed in questo caso abbiamo voluto farlo nei riguardi di una struttura sanitaria, di grande livello per Sassari e per la Sardegna.«Si tratta di un apparecchio importante per la sicurezza dei pazienti – ha spiegato Porcu – perché la misurazione di parametri vitali in continuo, anche da remoto, permette di individuare subito eventuali anomalie nel tracciato elettrocardiografico, nella saturazione dell'ossigeno o del sangue, quindi di intervenire immediatamente. Ben vengano queste donazioni che sono utilissime per salvaguardare la salute dei nostri pazienti, spesso complessi, con pluri-patologie che devono essere seguiti costantemente». Soro ha ringraziato l’associazione per il gesto di solidarietà e ha sottolineato «che è il segno di vicinanza, della solidarietà che la città ha voluto dare all'ospedale. Una testimonianza che la città vuole bene al suo ospedale lo valorizza come una eccellenza regionale. Un dono gradito – ha proseguito il commissario – perché va a rappresentare un elemento positivo di due grandi aree che sono la necessità di questa nuova fase della post emergenza: quella della sicurezza e dell'efficienza. Il modello assistenziale dovrà dare più sicurezza e la tecnologia sarà un fattore abilitante e ci consentirà di risparmiare tempo per la gestione dei processi clinico assistenziali».Invece, Contu ha ricordato il grande lavoro svolto da tutti gli operatori delle strutture ospedaliere sassaresi nei giorni più intensi della diffusione del Covid-19 e la grande sinergia di enti ed istituzioni nella gestione dell’emergenza. Durante l'incontro, poi, è stato ricordato come il Rotary di Sassari, nel periodo dell'emergenza sanitaria, abbia donato alle strutture sassaresi anche tamponi, materiale per le analisi e le diagnosi del Covid-19 e, ultimamente, anche 300 visiere protettive per i sanitari. Prima dei saluti, il presidente del Rotary ha voluto omaggiare il commissario dell’Aou con un gagliardetto dell'associazione ed il direttore della Clinica con una targa ricordo dell'iniziativa.