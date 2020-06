Red 15:28 Porto Torres: dipendenti anche in smart working «Nessun rallentamento, anzi molti servizi sono stati intensificati, tra cui quello dei Servizi sociali», dichiara il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler







«Penso soprattutto ai Servizi sociali, che hanno gestito egregiamente l’emergenza, affrontando anche diverse ulteriori procedure per dare sostegno alle famiglie oltre a quelle della Legge 20 e Reis, per le quali si sta lavorando in questi giorni, e che saranno pagati a breve. O ancora al Coc, il Centro operativo comunale, formato da dipendenti di diverse aree, allo Stato civile e all’anagrafe che sono stati sempre in prima linea. Ma tutti i settori, dal Ced all’ambiente, all’Ufficio Tecnico, al Protocollo, agli Affari generali e al finanziario hanno continuato ad operare come sempre con serietà e professionalità, anche durante lo smart working. Cito loro per citare tutti, e si consideri anche che molti hanno continuato ad operare in sede o sulle nostre strade, come per esempio la Polizia locale. Va fatto notare che nessuno ha potuto scegliere, ma è stato un obbligo e una necessità dover lavorare da casa e siamo stati tra i primi Comuni ad adeguarci efficientemente a questo sistema. I nostri dipendenti hanno spesso dovuto mettere a disposizione, dentro le loro case, non tutte attrezzate con uno studio, computer, connessione internet, telefoni. Abbiamo un regolamento interno che ha previsto un orario di lavoro più esteso rispetto a quello classico, abbiamo divulgato ai cittadini tramite i canali di comunicazione indirizzi mail e numeri utili. E per chi ha dubitato dico subito che non sono stati ovviamente corrisposti buoni pasto».



Commenti PORTO TORRES – Gli uffici comunali ed i dipendenti del Comune di Porto Torres non hanno mai smesso di lavorare, seppur molti in modalità remota, ed il flusso di lavoro non si è mai interrotto né è stato rallentato. Per tantissimi settori, tra cui quelli che hanno gestito le fasi acute dell'emergenza CoronaVirus, è stato invece intensificato. «La struttura comunale e il flusso di lavoro non hanno subìto nessun rallentamento, anzi sono stati potenziati molti dei nostri settori. E se ancora oggi in Comune vengono adottate misure di contingentamento degli accessi e la modalità remota di lavoro, è perché è previsto dalla normativa nazionale e dalle ormai elementari procedure di sicurezza – commenta il sindaco Sean Wheeler – Inoltre, come è noto a tutti, l'emergenza CoronaVirus non è ancora conclusa. Tutta la struttura comunale ha svolto in questi mesi un ottimo lavoro».