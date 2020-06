Red 11:29 Convenzione tra Comune e Barracelli a Porto Torres «Uno strumento che servirà per dare maggiore attenzione al territorio», ha dichiarato il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler, dopo aver firmato la convenzione con la comandante della Compagnia barracellare Valentina Magnani







In particolare, la Compagnia potrà salvaguardare il patrimonio del Comune dentro e fuori la cinta urbana, avrà funzioni in materia di protezione civile e darà supporto agli agenti della Municipale su specifica richiesta del sindaco, potrà inoltre vigilare sull’isola dell’Asinara e sul rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali e presidiare gli ingressi delle scuole. «Questa convenzione ci consente di garantire una maggiore tutela ambientale, un ulteriore controllo del territorio e quindi fornirà aiuto prezioso al lavoro già svolto dalla Polizia Locale – spiega Wheeler – Da oggi, la Compagnia barracellare di Porto Torres avrà nuove e importanti funzioni, oltre ovviamente a quelle ordinarie. Sarà svolta una maggiore verifica sui parchi e ne sarà garantita l’apertura e la chiusura, ci saranno attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, sia in città, sia sull’isola dell’Asinara, e la Compagnia fornirà anche un presidio davanti ai cancelli delle nostre scuole, in modo da favorire l’attraversamento pedonale degli studenti e garantire loro maggiore sicurezza».



«Inoltre, la Compagnia potrà svolgere un’importante attività di vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali. Dal divieto di fumo nelle spiagge all’abbandono delle cicche e dei piccoli rifiuti sino alla mancata raccolta delle deiezioni canine: i Barracelli faranno rispettare tutti i nostri provvedimenti in materia ambientale – conclude il primo cittadino turritano – ringrazio la comandante e il corpo per la loro disponibilità e rivolgo a tutti loro un augurio di buon lavoro».



