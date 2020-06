Cor 13:50

Palacongressi: solo toppe, servono idee

L´altolà velatamente indirizzato al sindaco di Alghero e al presidente Pais arriva niente meno che dal consulente dell´assessorato regionale del lavoro, il leader algherese di Forza Italia, Marco Tedde

Commenti

ALGHERO - «Il Palacongressi necessita di una rifunzionalizzazione straordinaria e di un nuovo e diverso progetto al passo con i tempi». Ed ancora: «Occorre porre la massima attenzione a non sprecare ancora ingenti risorse pubbliche e accendere forti fari sul rapporto fra azioni ipotizzate e congruità della spendita delle somme stanziate». Infine la sferzante conclusione: «la politica algherese nel suo complesso deve coraggiosamente riprogrammare le strategie nell’uso di questa struttura straordinaria per ubicazione e dimensioni che deve diventare un generatore di sviluppo economico e occupazione. Coinvolgendo nelle scelte e nelle proposte da farsi alla Regione il mondo delle imprese e le rappresentanze sindacali. Diversamente i 3 milioni stanziati a novembre dello scorso anno evaporeranno e saranno l’ennesima toppa priva della capacità di contribuire all’utilizzo intelligente e produttivo della struttura». E' l'altolà dell'ex sindaco di Alghero e leader di Forza Italia, oggi consulente dell'assessorato regionale del lavoro, Marco Tedde, che smarcandosi pubblicamente dagli entusiastici commenti del sindaco Mario Conoci e del presidente del consiglio regionale Michele Pais, per il Palacongressi chiede un vero progetto di breve-medio periodo [ LEGGI ].