Pmi imprese Italia: Sinatra presidente provinciale

Nella foto: il neopresidente Pierfrancesco Sinatra Commenti NUORO - Anche Nuoro ha il suo presidente provinciale di Pmi imprese Italia. La nomina è andata a Pierfrancesco Sinatra, professionista affermato che da tempo è un punto di riferimento anche di altre associazioni e lodevole è anche la sua figura sociale a tutela dei più deboli.L'associazione nazionale ha diverse sedi sia in Italia, sia in altre nazioni e da anni tutela le piccole e medie imprese mediante mirati servizi professionali, a partire dai Fondi europei diretti ed indiretti, la gestione delle crisi aziendali, la formazione e le consulenze legali e commerciali. Da subito sono arrivati i complimenti del presidente regionale Domenico Spano.«La nomina di Pierfrancesco va nella direzione giusta – dichiara Spano - Con la sua figura viene aumentato l'altro profilo di Pmi Imprese Italia pure in Sardegna». Nelle prossime settimane, sarà resa nota la lista dei dirigenti di Nuoro, che andranno a sviluppare il progetto di Pmi imprese Italia.Nella foto: il neopresidente Pierfrancesco Sinatra