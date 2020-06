Cor 11:01 Decolla easyJet da Olbia e Cagliari In tutto il suo network, easyJet opererà questa settimana un totale di 310 voli su 22 aeroporti in diversi paesi europei tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Portogallo e Svizzera. Ripartenze da Olbia e Cagliari, per Alghero bisognerà attendere luglio



Commenti OLBIA - È partito stamattina (lunedì) dal Terminal 1 dell’aeroporto Malpensa, dove easyJet è la prima compagnia per numero di aerei basati e capacità offerta, il primo volo della compagnia aerea low cost. Il volo, atterrato regolarmente alle 08.59 all’aeroporto di Lamezia Terme, è il primo dei 12 voli in programma il 15 giugno. Decolleranno, infatti, nel corso della giornata anche i voli per Napoli, Catania, Olbia, Palermo e Bari. A partire dal 16 giugno saranno riattivate anche le rotte da Milano per Cagliari e da Brindisi verso Ginevra. Da Alghgero invece bisognerà attendere il mese di luglio. In tutto il suo network, easyJet opererà questa settimana un totale di 310 voli su 22 aeroporti in diversi paesi europei tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Portogallo e Svizzera.