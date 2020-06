Red 20:19 Al via i lavori al porto canale di Fertilia Via alle opere per un milione di euro. La Giunta approva il progetto preliminare generale e lo stralcio urgente e per il dragaggio dei fondali. Subito a gara lavori per mettere in sicurezza l´imboccatura del porto







«Definito il piano di caratterizzazione – dichiarano dagli uffici comunali - anche questa opera, su input del sindaco Mario Conoci, ha subito un’accelerata che ha portato fino alla chiusura della fase dell’ottenimento dei pareri tecnici dei diversi enti coinvolti». Il progetto preliminare prevede l’asporto di circa 28.800metri cubi di sedimenti depositati sul fondo del porto di Fertilia, portando l’attuale livello batimetrico di 1,8metri (con tratti di un metro) al livello di 3metri di altezza. «L’ultimo dragaggio a Fertilia è stato eseguito dalla Regione nel 2000, e da allora i sedimenti hanno continuato ad accumularsi, costituendo lo stato di pericolosità dei fondali e della condizione di navigabilità che oggi risulta ulteriormente compromessa». Definito anche il piano di caratterizzazione dei sedimenti marini che ha decretato, seppur in presenza di una misura bassa di tossicità, la non compatibilità per granulometria e caratteristiche a ripascimento in aree contigue. Il ripristino dei fondali, secondo un cronoprogramma concordato con l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonello Peru, avverrà in due tempi.



