Lavori Abbanoa: venerdì Via Degli Orti senz´acqua

ALGHERO - Venerdì 19 giugno, è prevista un'altra interruzione idrica ad Alghero. Infatti, Abbanoa interverrà in Via Degli Orti, per l'inserimento di una nuova saracinesca. La chiusura dell'acqua si renderà necessaria nel tratto di Via Degli Orti compreso tra le vie Volta e Copernico. La chiusura avverrà dalle 8.30 alle 17.