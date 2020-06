Red 10:06 Campus incontra il direttore del carcere Pujia È stata l´occasione per un confronto dal quale è emersa la volontà comune di rafforzare i rapporti tra la comunità ed i detenuti del carcere, per farli sentire parte della collettività, attraverso iniziative che portino Sassari dentro la struttura e i reclusi all´esterno, con progetti di rieducazione e reinserimento







Il direttore era stato nominato poco prima dell'emanazione delle norme di contrasto al diffondersi del CoronaVirus. Questo è il primo incontro tra le due Istituzioni, che hanno già previsto di rivedersi a breve per continuare a rafforzare la collaborazione ed avviare quanto prima progetti ed iniziative comuni.



