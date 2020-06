Cor 21:01 Alghero: consiglio ancora virtuale Nuova riunione in videoconferenza per il Consiglio comunale di Alghero, convocato per la giornata di giovedì 25 giugno dalle ore 16. Tutte le opposizioni contrariate



Commenti ALGHERO - Nonostante la riapertura completa e definitiva a tutte le attività di qualsiasi genere, il Consiglio comunale di Alghero continua a riunirsi a distanza. Non sarebbero ancora maturi i tempi per riprendere a riunirsi in presenza nel Palazzo Civico di via Columbano, nonostante non manchino di certo altri luoghi idonei, semmai la sala consiliare non dovesse garantire le distanze di sicurezza. Capita così che anche la prossima riunione del consiglio convocata per giovedì 25 giugno (dalle ore 16) si svolgerà in videoconferenza. Contrariate per la scelta tutte le opposizioni. Due le ipotesi che circolerebbero tra gli ambienti di palazzo per giustificare una scelta abbastanza anomala: la possibilità di partecipare alle riunioni con l'assoluta libertà di svolgere contemporaneamente altre mansioni; oppure la volontà di continuare a tenere i lavori consiliari (e le relative discussioni) lontano dalla ribalta come avvenuto fino ad oggi (un modo, insomma, per "anestetizzare" il dibattito politico in un momento particolarmente infuocato).