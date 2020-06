Red 14:27 Bitti si colora con piante e fiori Grande successo per “Sa lilla, sa viola, su giranu”, il progetto di recupero e pulizia dei rioni. Consegnate ai cittadini oltre mille piante e fiori che hanno colorato le vie del paese







L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale ed inserita nei programmi dedicati alle Giornate ecologiche diffuse, ha incoraggiato e coinvolto i bittesi nel recuperare, pulire e riqualificare i propri vicinati colorandoli quindi con i fiori messi a disposizione dal Comune. «Centinaia di persone hanno risposto positivamente, anche ben oltre le nostre aspettative iniziali, dimostrando la forte necessità di riprendere a vivere la quotidianità dopo la quarantena da Covid-19», spiega l’assessore comunale dell’Ambiente Christian Farina.



