Sassari-Alghero, Deiana: «settimana importante»

Nella foto: la deputata Paola Deiana Commenti ALGHERO - «Non sarà lasciato nulla di intentato affinché la Ss291 venga portata a termine». Con queste parole, la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana ribadisce il proprio impegno.«Di quest’opera si parla tanto, anche troppo, e male. La verità – sottolinea la parlamentare pentastellata - è che si tratta di un’istanza molto delicata: fondamentale è ribaltare la valutazione negativa di Mattm e Mibac. Proprio su questo si fonda il mio impegno costante e il lavoro che giorno dopo giorno sto mettendo in campo in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti. A dimostrazione di ciò, gli impegni in programma di questa settimana».La capogruppo alla Camera della Commissione Ambiente comunica infatti: «Saranno questi giorni molto importante per il futuro della Sassari-Alghero, a partire da giovedì, con il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Successivamente, si terrà una call con la ministra Paola De Micheli, il sottosegretario delle Infrastrutture e trasporti Roberto Traversi (con il quale, lo scorso febbraio, ho effettuato un sopralluogo e che dunque conosce molto bene la situazione) e il sindaco di Alghero Mario Conoci».«Prima dell'approdo della pratica in Consiglio dei ministri – spiega Deiana - si farà un ultimo tentativo al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, quindi sarà nuovamente richiesto a Mattm e Mibac il parere: qualora continuasse ad essere negativo, l’istanza arriverà in Consiglio. Non ci si ferma dunque, siamo concentrati sull’obiettivo. Sono certa che il grande impegno che ho messo fin dall’inizio, senza mai tirarmi indietro, anche nel tenere informati i cittadini, ovvero i diretti interessati, darà i suoi buoni frutti».Nella foto: la deputata Paola Deiana