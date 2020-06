A.B. 22:06 Futsal Alghero: confermato mister Canu In attesa di avere l’ufficializzazione sul prossimo campionato di calcio a 5, i giallorossi confermano Mattia Canu alla guida della prima squadra. «Voglio ringraziare la società per la fiducia, ma anche tutti gli sponsor che ci sono vicini e ci aiutano soprattutto in questi momenti così delicati», dichiara il tecnico







Percorso di crescita interrotto causa Covid-19, ma che sarà ripreso con la nuova stagione. Ne è convinta la società, che ha voluto dare piena fiducia a mister Canu.



«Sono contento per la riconferma, con lo staff stiamo lavorando per avere una rosa più esperta e competitiva, sperando di avere novità dalla Lnd, ma nel frattempo continuiamo a sondare il mercato. Voglio ringraziare la società per la fiducia, ma anche tutti gli sponsor che ci sono vicini e ci aiutano soprattutto in questi momenti così delicati», dichiara Mattia Canu.



Nella foto: mister Mattia Canu Commenti ALGHERO - In attesa di avere l’ufficializzazione sul prossimo campionato di calcio a 5, la Futsal Alghero conferma Mattia Canu alla guida della prima squadra. Arrivato sul finire del 2019, il giovane allenatore giallorosso ha subito cercato di invertire la rotta, dando un’altra impronta di gioco.Percorso di crescita interrotto causa Covid-19, ma che sarà ripreso con la nuova stagione. Ne è convinta la società, che ha voluto dare piena fiducia a mister Canu.«Sono contento per la riconferma, con lo staff stiamo lavorando per avere una rosa più esperta e competitiva, sperando di avere novità dalla Lnd, ma nel frattempo continuiamo a sondare il mercato. Voglio ringraziare la società per la fiducia, ma anche tutti gli sponsor che ci sono vicini e ci aiutano soprattutto in questi momenti così delicati», dichiara Mattia Canu.Nella foto: mister Mattia Canu