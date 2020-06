Cor 18:25 24 giugno: stupore in spiaggia Non si placano le polemiche ad Alghero intorno alla discutibile gestione dei litorali. Ombrelloni sulle alghe a Punta Negra. Ecco la foto scattata questa mattina, mercoledì 24 giugno 2020



social parte il tam tam che riprende lo slogan elettorale «Bentornata Alghero», usato ormai dai più per sottolineare le inefficienze ad un anno dall'insediamento nel Municipio algherese. Tra queste, certamente la gestione della posidonia e la pulizia dei litorali, decisamente deficitaria sotto molti aspetti: ecco la foto scattata questa mattina (mercoledì 24 giugno 2020) a Punta Negra. Nonostante le numerose segnalazioni che anche su Alguer.it hanno trovato spazio negli ultimi mesi, la situazione infatti rimane precaria su gran parte delle spiagge, ad iniziare dal Lido San Giovanni. Vedere poi la spiaggetta di Punta Negra in questo stato, fa un certo effetto. Soprattutto se con la mente si corre agli anni addietro, quando sulla posidonia e la pulizia dei litorali di Alghero si sono consumate aspre e strumentali battaglie politico-elettorali che oggi, probabilmente, hanno già lasciato il sapore amaro della beffa a quanti avevano creduto o immaginato una gestione "diversa". Commenti ALGHERO - Stupore e incredulità tra i numerosi residenti ed i pochi turisti che in questi giorni frequentano il lungomare tra Alghero e Fertilia. E sul web e nei