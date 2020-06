Red 14:28 Mercatino Lungomare Dante: «pubblicata la graduatoria» Dopo la segnalazione dei consiglieri d’Opposizione circa la mancata pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione degli spazi del mercatino del Lungomare Dante, interviene l’assessore comunale alle Attività produttive Giorgia Vaccaro







«Proprio per questo, l’Assessorato alle Attività produttive è stato impegnato nella riorganizzazione degli spazi assegnati agli operatori del commercio in area pubblica. Così è stato per il mercatino di Campagna Amica del giovedì – prosegue Vaccaro - con la nuova disposizione più funzionale apprezzata sia dagli stessi operatori sia dai cittadini, identico discorso per il mercatino del mercoledì che è ripartito in totale sicurezza, per quello etnico e per quello dell’antiquariato che già dalla settimana scorsa ha animato piacevolmente il centro storico cittadino».



«Il grande lavoro svolto finora dall’Assessorato, di concerto con gli operatori e con le associazioni di categoria coinvolte, prevede adesso il riavvio del mercatino di Lungomare Dante, anch’esso oggetto di rivisitazione delle postazioni assegnate nel rispetto dei protocolli Covid-19. Per quanto riguarda la graduatoria, si segnala che la stessa è stata pubblicata il 24 giugno nell’Albo pretorio del Comune. A breve, quindi il Mercatino sarà presente nel Lungomare. Quindi – conclude l'assessore comunale - anche per questa estate la città sarà animata dai suoi mercatini stagionali, che variano dalle opere dell’ingegno, all’artigianato, all’antiquariato, oltre a quelli classici annuali, tutti adeguati alle norme anticovid, augurandoci di poterci lasciare al più presto alle spalle questo momento difficile».



