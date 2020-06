Red 17:31 Tentato omicidio a Ittiri: arresto I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo già noto alle Forze dell´ordine, ed accusato di tentato omicidio, lesioni personali, porto illegale di arma



ITTIRI – I Carabinieri della Stazione di Ittiri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo già noto alle Forze dell'ordine. L'ittirese è accusato di tentato omicidio, lesioni personali, porto illegale di arma commessi nel tardo pomeriggio di domenica scorsa ai danni di un 46enne.



La ricostruzione dei fatti ha consentito di chiarire la dinamica dei fatti, portando l’Autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento. Domenica pomeriggio, l’arrestato ha sferrato un fendente in direzione della gola della vittima, proprio in corrispondenza della vena giugulare.



Fortunatamente, il colpo ha causato solo una lesione lieve, giudicata guaribile in una settimana. Tutto è iniziato per una lite per futili motivi. I militari sono riusciti a rinvenire l’arma (un coltello a serramanico), sottoponendola a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Sassari- Bancali.