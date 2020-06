Cor 13:44 Alghero: in cella l’aggressore dell’ex sindaco L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella mattinata odierna dai militari della compagnia di Alghero. Era stato appena dimesso dall’ospedale di Sassari dove si trovava ricoverato dal giorno successivo all’aggressione



ALGHERO - Il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Alghero ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo resosi responsabile dell’aggressione nei confronti dell’ex sindaco di Alghero. I reati contestati sono di rapina e lesioni, in quanto nel corso dell’aggressione il soggetto aveva sottratto le chiavi di casa della persona offesa, subito recuperate e restituite al legittimo proprietario. La ricostruzione dei fatti e la pronta individuazione del responsabile ha consentito all’autorita giudiziaria di emettere il provvedimento di cattura. L’arrestato, che era stato dimesso in mattinata odierna dall’ospedale di Sassari, è stato quindi immediatamente fermato e portato in caserma e al termine della formalità, tradotto presso la casa circondariale di Bancali.