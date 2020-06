Cor 12:10

Datome sceglie Milano e sfida Sassari

L´ala di Olbia si è liberata dai turchi del Fenerbahce, con i quali aveva altri due anni di contratto: con l´Olimpia Milano firmerà un triennale. Sarà avversario della Dinamo Sassari

SASSARI - Gigi Datome, 32 anni, torna in Italia: è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. Contratto triennale per il capitano Azzurro e ritorno nella serie Italiana. Per l'olbiese ci sarà un'emozione in più dovendo sfidare la Dinamo Sassari, negli ultimi anni sempre in vetta alle classifiche. L’AX potrà beneficiare dello sgravio fiscale del 50% previsto dal Decreto Crescita per i giocatori che rientrano in Italia. Chiuso il discorso Datome che si libererà nei prossimi giorni del contratto con il Fenerbahce, l'Olimpia si muove sul fronte Zach LeDay, ala forte, la passata stagione allo Zalgiris Kaunas.