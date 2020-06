Cor 15:45 Alghero In house, ritorna il Cda

Monte con De Santis e Costantino Dopo un lungo tira e molla politico si sarebbe sbloccata la situazione. In occasione della riunione di questa mattina sarebbero stati designati i nuovi amministratori. Si tratterebbe di Gennaro Monte, Nadia De Santis e Bruno Costantino



In house, la società che si occupa di manutenzioni totalmente partecipata dal Comune di Alghero, cambia pelle. Dopo quattro anni di Amministratore unico si ritorna al Cda composto da tre membri. Questa, in sostanza, la volontà dell'Amministrazione Conoci che in occasione della riunione di questa mattina (lunedì) avrebbe anche designato i nuovi amministratori, così come concordato a fatica dai gruppi consiliari di maggioranza (non senza difficoltà interne). Si tratterebbe di Gennaro Monte alla presidenza, per lui un ritorno avendo già partecipato in passato all'In house (in quota Forza Italia), che sarà affiancato da Nadia De Santis (Noi con Alghero) e dall'imprenditore Bruno Costantino (per il Gruppo Misto, nella componente rappresentata dai consiglieri Pulina e Monti). Il nuovo Cda andrà a sostituire lo stimato consulente del lavoro a capo fino ad oggi della partecipata comunale, Filiberto Costa.



