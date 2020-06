video Cor 21:02 Niente scuse per le «puttanate», tutti via



Nonostante il forte richiamo alla responsabilità del presidente Lelle Salvatore, s´imbroglia sempre di più il rapporto tra il sindaco Mario Conoci e l´opposizione di Centrosinistra ad Alghero. Niente scuse per le «puttanate» perchè non ritenute un´offesa: così i consiglieri lasciano i lavori dell´aula virtuale e la maggioranza si ritrova a discutere il Rendiconto in solitaria. Le parole di Raimondo Cacciotto e quelle del Primo cittadino