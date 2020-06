Red 23:07 Fiamme a Bosa, Quartucciu e Carbonia Oggi, ventidue incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale in località Trippudda, Sedda is forreddusu e Medadeddu



CAGLIARI – Oggi (martedì), ventidue incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Bosa, di Quartucciu e di Carbonia.



Il primo rogo è divampato alle 11, nell'agro di Bosa, in località Trippudda, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base locale. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bosa che, coadiuvata dal personale elitrasportato, ha coordinato l'attività di due squadre di Forestas giunte sul posto con un blitz ed un'autobotte. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di pascoli cespugliati ed incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.15.



Il secondo incendio si è sviluppato alle 13.45, nelle campagne di Quartucciu, in località Sedda is forreddusu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai, coadiuvata dal personale elitrasportato. Il Dos del Cfva, dopo attenta valutazione dell'evoluzione delle fiamme, ha disposto l'invio di due squadre di volontari di Protezione civile ed una squadra dei Vigili del fuoco. Sul posto hanno lavorato quindici unità. Le fiamme hanno percorso circa 2,5ettari di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.25.



Il terzo rogo si è registrato alle 17.25, nell'agro di Carbonia, in località Medadeddu, dove stanno intervenendo due elicotteri provenienti dalle basi di Marganai e di Pula. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Carbonia, con il personale elitrasportato, che coordina l'attività delle quattro squadre di volontari, una squadra di Forestas ed una di Vigili del fuoco giunte sul posto. L’incendio è tutt'ora in corso e sta interessando delle zone impervie difficili da raggiungere dai mezzi a terra.