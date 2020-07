Red 21:08 Amore ad Alghero: ecco il nuovo format musicale dell´estate “Amore summer 2020”, il festival organizzato dal movimento Amore ed ispirato concettualmente all’amore universale in tutte le sue sfaccettature, si svolgerà al Bahia Beach club, nel Lido di Alghero, per otto domeniche, dal 12 luglio al 30 agosto, alle 19







