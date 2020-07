A.B. 20:05 «Il Mondiale per allungare la stagione» Soddisfazione da parte del sindaco di Alghero Mario Conoci, appena appresa l´ufficialità della data di svolgimento del Rally Italia-Sardegna 2020, in programma da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre







Nella foto: il sindaco Mario Conoci Commenti ALGHERO - «Adesso l'ufficialità, il Wrc Rally d’Italia 2020 si farà. La Sardegna e Alghero, con la partenza che avverrà da Olbia, ospiteranno ancora una volta il Wrc. Grande promozione, grandissimo evento sportivo che ci consente di allungare la stagione».Il sindaco di Alghero Mario Conoci commenta con soddisfazione la notizia della «data dell'evento, fissata nei giorni dal 29 ottobre al 1 novembre [LEGGI] . Lavoriamo per ripartire, tutti insieme».«Grazie alla Regione Sardegna, al presidente Christian Solinas e all’assessore Gianni Chessa per aver sostenuto le nostre proposte e all’Aci per il legame forte instaurato con la nostra città e con la Sardegna. Alghero è pronta per accogliere il Rally in un periodo di bassa stagione e grazie all'impegno e all'attenzione verso Alghero, possiamo programmare un mese di ottobre denso di avvenimenti che non si esauriranno con il Rally, ma che consentiranno di recuperare il più possibile i mesi persi durante l’emergenza sanitaria», conclude il primo cittadino.Nella foto: il sindaco Mario Conoci