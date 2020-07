Red 13:07 Camera Commercio Sassari: attiva nuova piattaforma e-learning La piattaforma di formazione a distanza nasce come impianto di e-learning ma, a breve sarà utilizzata per altri servizi che saranno forniti dall’ente camerale turritano







Lo strumento camerale si propone come valido affiancamento alla formazione tradizionale, con analisi ed approfondimenti nel quale i partecipanti sono coinvolti in un percorso formativo individuale sullo stile “peer to peer”, che ha l’obiettivo di mettere insieme risorse, condividere esperienze e l'interscambio di informazioni capaci di arricchire il percorso formativo stesso. La formazione e la piattaforma sotto questo profilo si pongono in un'ottica dinamica per offrire i contenuti più appropriati rispetto alle necessità degli allievi. I percorsi on-line della Camera di commercio, infatti, sono stati progettati di concerto con i docenti delle scuole ed esperti in materia, con riferimenti specifici, da un team di sviluppo in grado di progettare il percorso, che utilizzano le metodologie didattiche più opportune per raggiungere buoni livelli conoscenza e apprendimento. Commenti SASSARI - La pandemia ha accelerato i processi e mutato le abitudini. Ha aperto nuovi orizzonti su un gran numero di aspetti della quotidianità, anche e soprattutto sul fronte dell’apprendimento. Mai come ora è il momento dell'e-learning. In una fase nella quale comunicare resta un elemento fondamentale ed in seguito alle norme del distanziamento, era necessario trovare uno strumento efficace. La Camera di Commercio di Sassari ci ha pensato, allestendo una piattaforma “FaD” (formazione a distanza) che nasce sì, come impianto di e-learning, ma che a breve sarà utilizzata per altri servizi che saranno forniti dall’ente. Le opportunità offerte dall’apprendimento on-line sono una nuova frontiera: per motivi contingenti, improvvisamente risulta evidente che la formazione a distanza può essere un'alternativa valida ed efficace alla presenza.La piattaforma è stata creata per soddisfare l'esigenza di rafforzare percorsi di alternanza scuola-lavoro con gli allievi dell'Istituto Tecnico industriale “Angioy” e del Tecnico agrario “Pellegrini” di Sassari. Dalla comunicazione al marketing, dall’orientamento al lavoro, ai contenuti digitali, passando per il design thinking, tutti strumenti che i ragazzi hanno a disposizione da qualche giorno per poter arricchire i loro percorsi didattici e formativi e, al tempo stesso, fruire degli argomenti come e quando vogliono. L’e-learning camerale può operare sia in lezioni “in diretta”, attraverso contenuti utilizzabili in ogni momento, facendo buon uso della tecnologia, poiché permette di rendere disponibile il materiale didattico prima dell'attività formativa ed apre alla possibilità di gestire in tempo reale momenti di scambio e di interazione con le figure di riferimento. Per una formazione ben progettata e ben gestita che in un'epoca di distanziamento cerca di mantenere un certo grado di vicinanza sociale.Lo strumento camerale si propone come valido affiancamento alla formazione tradizionale, con analisi ed approfondimenti nel quale i partecipanti sono coinvolti in un percorso formativo individuale sullo stile “peer to peer”, che ha l’obiettivo di mettere insieme risorse, condividere esperienze e l'interscambio di informazioni capaci di arricchire il percorso formativo stesso. La formazione e la piattaforma sotto questo profilo si pongono in un'ottica dinamica per offrire i contenuti più appropriati rispetto alle necessità degli allievi. I percorsi on-line della Camera di commercio, infatti, sono stati progettati di concerto con i docenti delle scuole ed esperti in materia, con riferimenti specifici, da un team di sviluppo in grado di progettare il percorso, che utilizzano le metodologie didattiche più opportune per raggiungere buoni livelli conoscenza e apprendimento.