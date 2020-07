video Cor 12:30 Più fascino e decoro in Cattedrale Maggiore attenzione ai monumenti, confronto con residenti e associazioni di categoria su viabilità e decoro. Va in questa direzione l´intervento programmato dall´assessorato alla Pianificazione urbana diretto da Emiliano Piras a Santa Maria



E' un piccolo spazio da un grande valore. Un angolo tra i più affascinanti del centro storico di Alghero restituito alla città. Si tratta della facciata della Cattedrale Santa Maria, occupata a lato della scalinata sul portale principale, da diversi anni ormai, da un cantiere inoperoso e ingombrante: è stato rimosso nei giorni scorsi il box con le ringhiere e ripulita la zona. «Un primo passo per restituire decoro ai monumenti» ha sottolineato l'assessore Emiliano Piras, pronto al confronto con residenti e associazioni di categoria per capire come valorizzare al meglio il centro, rendere la viabilità interna più idonea e gli spazi - soprattutto i più suggestivi - maggiormente fruibili da cittadini e turisti.