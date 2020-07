Red 23:01 Fiamme a Talana, Monastir e Villaspeciosa Oggi, undici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, in località C.nuirtertu, Ortu sa canna e Riu Mannu



CAGLIARI – Oggi (lunedì), undici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Talana, Monastir e Villaspeciosa.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Talana, in località C.nuirtertu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo (Lanusei). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Tortolì giunta sul posto con tre unità, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre Forestas di Talana-Bau e tanca ed Urzulei-Genna Croce. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro tra terreni coltivi e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.20.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Monastir, in località Ortu sa canna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf di Cagliari, da una squadra Forestas di Monastir-Santa Lucia e due di volontari di Monastir e di San Sperate. Le fiamme hanno percorso circa 4ettari di pascoli e terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.20.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Villaspeciosa, in località Riu Mannu dove, dalle 18.35, sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base di Marganai (Iglesias). Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Capoterra giunta sul posto con due unità, coadiuvata dal personale elitrasportato e da tre squadre di volontari. Le fiamme stanno interessando dei terreni coltivi. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo e delle squadre a terra sono tutt'ora in corso.