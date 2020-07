Red 12:21 Due giorni di orientamento UniCa Domani e giovedì, sono in programma due giornate di orientamento sulle lauree magistrali della Facoltà di Studi umanistici dell´Università di Cagliari: proseguono le iniziative dedicate a studenti ed a laureati triennali







Il via alle 9 di domani, con i saluti della presidente della Facoltà Rossana Martorelli. Saranno presentati i corsi di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte, Filologie e letterature classiche e moderne, Filosofia e Teorie della comunicazione, Lingue e letterature moderne europee e americane, Scienze della formazione primaria, Storia e società, Traduzione specialistica dei testi. Dalle 15, sarà la volta dei corsi magistrali in Scienze della produzione multimediale, Scienze Pedagogiche e dei servizi educativi, Psicologia clinica e di comunità. Alle 16.30, spazio alle scuole di specializzazione in Beni archeologici e in Psicologia della salute. Chiuderà il pomeriggio la presentazione del Centro istituito dall’Ateneo per l'alta formazione delle professionalità educative e del management della scuola.



La mattina di giovedì sarà dedicata ai dottorati di ricerca. Dalle 9, saranno illustrati i percorsi dei dottorati in Storia, Beni culturali e Studi internazionali, Studi filologico Letterari e storico culturali e in Filosofia, Epistemologia, Scienze umane. Chiuderanno la mattinata quattro seminari tematici: "La Psicologia in pillole", con Ferdinando Fornara, Jessica Lampis e l'introduzione di Cristina Cabras (coordinatrice del corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità); "Lo scavo di Nora. Didattica, ricerca e valorizzazione", con Romina Carboni; "Scienze umane e professioni digitali", con Gianni Fenu, Giampaolo Salice e Simone Ciccolone, introdotti da Immacolata Pinto (coordinatrice dei corsi di laurea magistrale in Filologie e letterature classiche e moderne e Storia e società) e, infine, "La formazione alle professioni della comunicazione", con Antioco Floris ed Elisabetta Gola. Da giovedì, sarà possibile iscriversi ai corsi attivati dall'Università di Cagliari per il nuovo Anno accademico.