Valle dei giunchi verso la soluzione definitiva

«Seguendo due precise linee d’azione, una immediata e l’altra più strutturale, stiamo andando a risolvere una situazione di forte criticità dovuta allo stato di degrado in cui si trova la condotta irrigua che dall’invaso del Bidighinzu alimenta l’intero comprensorio della Valle dei Giunchi, danneggiata al punto di causare perdite che nella passata stagione hanno superato il 70percento, con un notevole sperpero di risorsa». Lo ha detto l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia commentando la presentazione da parte del Comune di Ittiri delle soluzioni prospettate per consentire al comparto agricolo di uscire dalla situazione di stallo di cui da anni soffre.



«Siamo intervenuti con un finanziamento di 300mila euro, concesso ad Enas e finalizzato a mettere in sicurezza la stagione irrigua 2020 – continua Frongia - Contestualmente abbiamo sbloccato la progettazione per quanto riguarda l'intervento di più ampio respiro che risolverà definitivamente le criticità della condotta». Beneficiario del finanziamento di 2,2milioni di euro è il Consorzio di bonifica della Nurra, cui spetterà il compito di realizzare gli interventi. Il servizio Opere idriche e idrogeologiche dell'Assessorato regionale ha espresso parere favorevole sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento nell'ambito della Conferenza dei servizi convocata appunto dal Consorzio di Bonifica della Nurra, sbloccando così la situazione di stallo.