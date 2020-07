video Red 3:27 Bomba carta ad Alghero, divelto il portone Un quarto d´ora dopo la mezzanotte, un ordigno artigianale è esploso in Via Lo Frasso, davanti al portone di un´abitazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto, gli Artificieri, i Carabinieri ed i Vigili del fuoco. Le immagini







ultimo aggiornamento ore 7.17 ALGHERO – Un boato ha scosso la notte algherese. Da una prima ricostruzione, pare che, un quarto d'ora dopo la mezzanotte di oggi (mercoledì), un ordigno artigianale sia esploso in Via Lo Frasso, davanti al portone di un'abitazione, proprio alle spalle di Piazza dei Mercati.Lo scoppio ha causato seri danni all'ingresso, con attimi di spavento per gli abitanti della zona, ma nessuno ferito. Fortunatamente, infatti, non c'erano passanti in quel momento in transito sul marciapiede.Allo stato attuale, non si esclude nessuna ipotesi. Poco oltre le 3 della mattina, messa in sicurezza la zona ed effettuati i rilievi del caso, sono andati via gli Artificieri, i Carabinieri del locale Comando ed i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli.