Red 21:04 Femminicidio Michela: inizia l´Appello Domani, si aprirà il processo d´Appello che vede imputato l´algherese Marcello Tilloca, condannato in primo grado a trent´anni, con rito abbreviato, per l´omicidio della moglie. Davanti alla Corte d´Appello, è previsto un sit-in silenzioso



ALGHERO – Domani, venerdì 10 luglio, si aprirà il processo d'Appello che vede imputato l'algherese Marcello Tilloca, condannato in primo grado a trent'anni, con rito abbreviato, per l'omicidio della moglie, Michele Fiori, strangolata il 23 dicembre di due anni fa nel suo appartamento. Un femminicidio che colpì molto la cittadinanza e che ebbe una vasta eco anche sui media della Penisola.



In primo grado, come detto, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sassari Michele Contini, nell'ottobre 2019, condannò il reo confesso. Inoltre, gli tolse anche la patria potestà.



Inoltre, nella sentenza era prevista una provvisionale di 100mila euro per le parti civili. Domani mattina, davanti alla Corte d'Appello, è previsto un sit-in silenzioso organizzato dalla Rete delle donne di Alghero, con il Coordinamento 3 donne di Sardegna, Donne in Carrelas, Noi donne 2005 e Prospettiva donna.