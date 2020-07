Cor 10:26 Frontale sulla Provinciale 98: un ferito L´uomo è stato estratto dalle lamiere della Fiat 600 dai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze del 118



Nella foto: l'auto coinvolta nell'incidente di questa notte Commenti ARZACHENA - I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti durante la notte sulla Strada Provinciale 98 per un incidente stradale causato da uno scontro frontale tra una Fiat 600 e una Ford. La squadra ha collaborato coi sanitari per estrarre un ferito dalla Fiat. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle vetture ed alla bonifica della sede stradale. Quattro le persone coinvolte, un solo ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze del 118.Nella foto: l'auto coinvolta nell'incidente di questa notte