Pirisi alla Vaccaro: siamo alla frutta

Nella foto: la recente presentazione a Porta Terra della campagna "la rinascita inizia dalla spesa" Commenti ALGHERO - «Se questo è il risultato di un anno di amministrazione nel settore commercio e sviluppo economico siamo veramente alla, e vista l'iniziativa il termine mi sembra davvero appropriato». Piovono critiche sull'assessora algherese Giorgia Vaccaro all'indomani della presentazione alla stampa della campagna di sensibilizzazione delle produzioni locali [ GUARDA ].Mimmo Pirisi loda l'iniziativa ma si dice profondamente amareggiato. In effetti la campagna per sostenere il consumo dei prodotti locali non è certamente una novità. «Tutte cose già fatte dalle Amministrazioni passate, dal Parco di Porto Conte, dalle Associazioni di categoria (Cia, Coldiretti e Confagricoltura), dai Comitati di zona e di Borgata, oltre che dalle spontanee iniziative di cittadini» ricorda il consigliere comunale, sempre molto vicino al mondo agricolo ed alle borgate del territorio algherese.La mente corre, tra le altre cose, alla fortunata manifestazione "Mondo Rurale", un'autentica vetrina per le produzioni del territorio, inspiegabilmente abbandonata dall'assessorato competente nonostante i grandi risultati raggiunti negli ultimi anni, ma non solo. «Non ci siamo, non basta e non merita questo il settore produttivo ed economico considerate le aspettative e le promesse elettorali per dare impulso al settore» conclude Mimmo Pirisi con grande amarezza.Nella foto: la recente presentazione a Porta Terra della campagna "la rinascita inizia dalla spesa"