Red 15:38 Scuola superiore di Sardegna: ripartono le attività didattiche Da martedì, le attività didattiche della Scuola dell´Università degli studi di Sassari ripartiranno con cinque webinar sul Covid-19. A settembre, è previsto il nuovo bando per meritevoli







Saranno incoraggiate le esperienze internazionali addizionali rispetto ai programmi Erasmus ed Ulisse aperti a tutti gli iscritti all’Ateneo. Gli allievi della Scuola superiore di Sardegna dell’Uniss potranno trascorrere un periodo di studio in istituzioni estere, con costi di vitto, alloggio e trasporti interamente coperti dalla borsa di studio offerta dall’Ateneo di Sassari. «L’obiettivo è quello di formare studiosi attenti e sensibili a percepire le tendenze scientifiche e culturali più avanzate - afferma Dell’Utri - Ci tengo a sottolineare che la Scuola superiore non è solo un ornamento per l’ateneo turritano, perché questo gruppo di studiosi eccellenti può fungere da traino per tutto il resto dell’Università». La Scuola, istituita nello scorso anno accademico, è unica in Sardegna ed è un’opportunità non solo per l’Isola: alle precedenti selezioni, si sono presentati giovani provenienti da altre regioni italiane, tanto è vero che il primo classificato veniva dall'Emilia Romagna.



Fanno parte del Comitato scientifico della Scuola i docenti Corrado Rubino per l’area Medico-veterinaria, Francesco Cucca per la Medicina, Omar Chessa per l’area delle Scienze sociali, lo stesso Massimo Dell’Utri per l’area Umanistica e Giovanni Comandè (della Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa) esperto di caratura internazionale nelle Scienze giuridiche e sociali. Proprio Comandè è uno dei protagonisti del ciclo di cinque seminari on-line dedicati al Covid, che si svolgeranno secondo questo calendario: martedì 14 luglio, alle 15, Sergio Babudieri su “Imprevedibilità e complessità dell'infezione Sars 2 Covid-19”; mercoledì 15, alle 9.30, Fabio Bacchini su “Etica del confinamento: Quanto è moralmente giustificato imporre di non uscire di casa per ridurre il contagio?”; giovedì 16, alle 9, Piero Cappuccinelli su “Origine di Covid-19 e sua possibile evoluzione”; venerdì 17, alle 9, Andrea Vargiu su “Scienza aperta e collaborativa: la mobilitazione dei saperi in tempi di emergenza”; lunedì 20, alle 15, Giovanni Comandé su “Tracciare o non tracciare, questo (non) è il problema: Covid-19 e app Immuni tra diritti e...doveri”. Il prossimo bando di selezione della Scuola Superiore di Sardegna sarà pubblicato a settembre.



Nella foto: Massimo Dell'Utri Commenti SASSARI - Ripartono le attività didattiche della Scuola superiore di Sardegna dell’Università degli studi di Sassari, che offre ad un gruppo di studenti meritevoli un percorso di studi di eccellenza. Le novità sono molteplici a partire dal direttore della Scuola, recentemente nominato: Massimo Dell’Utri, ordinario di Filosofia e Teoria dei linguaggi. Da martedì 14 a lunedì 20 luglio, si terranno cinque seminari on-line su Teams, aperti a tutti, dedicati all’esame dell’infezione Covid-19 da diversi punti di vista: non solo quelli legati alle problematiche mediche, ma anche aspetti connessi all’etica del confinamento, alla scienza collaborativa ed al tracciamento dei contagi. Infatti, la parola d’ordine è interdisciplinarità, intesa come metodo di studio e di lavoro. Sono ventinove i ragazzi (quindici) e le ragazze (quattordici), che l’anno scorso hanno superato il difficile scoglio delle selezioni e che hanno avuto accesso a questo percorso formativo che richiede agli studenti (suddivisi in triennali e magistrali) di essere regolari nel conseguimento degli esami, di mantenere la media del 28 e di ottenere 19crediti formativi universitari integrativi oltre a quelli previsti dal piano di studi ordinario. Non solo: con l’aiuto di un tutor accademico che li segue fin dal primo giorno, dovranno svolgere una ricerca individuale ulteriore rispetto alla tesi di laurea, e dovranno giungere al termine del percorso formativo con un livello di lingua inglese avanzato (C1).Saranno incoraggiate le esperienze internazionali addizionali rispetto ai programmi Erasmus ed Ulisse aperti a tutti gli iscritti all’Ateneo. Gli allievi della Scuola superiore di Sardegna dell’Uniss potranno trascorrere un periodo di studio in istituzioni estere, con costi di vitto, alloggio e trasporti interamente coperti dalla borsa di studio offerta dall’Ateneo di Sassari. «L’obiettivo è quello di formare studiosi attenti e sensibili a percepire le tendenze scientifiche e culturali più avanzate - afferma Dell’Utri - Ci tengo a sottolineare che la Scuola superiore non è solo un ornamento per l’ateneo turritano, perché questo gruppo di studiosi eccellenti può fungere da traino per tutto il resto dell’Università». La Scuola, istituita nello scorso anno accademico, è unica in Sardegna ed è un’opportunità non solo per l’Isola: alle precedenti selezioni, si sono presentati giovani provenienti da altre regioni italiane, tanto è vero che il primo classificato veniva dall'Emilia Romagna.Fanno parte del Comitato scientifico della Scuola i docenti Corrado Rubino per l’area Medico-veterinaria, Francesco Cucca per la Medicina, Omar Chessa per l’area delle Scienze sociali, lo stesso Massimo Dell’Utri per l’area Umanistica e Giovanni Comandè (della Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa) esperto di caratura internazionale nelle Scienze giuridiche e sociali. Proprio Comandè è uno dei protagonisti del ciclo di cinque seminari on-line dedicati al Covid, che si svolgeranno secondo questo calendario: martedì 14 luglio, alle 15, Sergio Babudieri su “Imprevedibilità e complessità dell'infezione Sars 2 Covid-19”; mercoledì 15, alle 9.30, Fabio Bacchini su “Etica del confinamento: Quanto è moralmente giustificato imporre di non uscire di casa per ridurre il contagio?”; giovedì 16, alle 9, Piero Cappuccinelli su “Origine di Covid-19 e sua possibile evoluzione”; venerdì 17, alle 9, Andrea Vargiu su “Scienza aperta e collaborativa: la mobilitazione dei saperi in tempi di emergenza”; lunedì 20, alle 15, Giovanni Comandé su “Tracciare o non tracciare, questo (non) è il problema: Covid-19 e app Immuni tra diritti e...doveri”. Il prossimo bando di selezione della Scuola Superiore di Sardegna sarà pubblicato a settembre.Nella foto: Massimo Dell'Utri