Malore a Pittulongu: muore 79enne

OLBIA – Tragedia, oggi (domenica), nella spiaggia olbiese di Pittulongu. Per cause non ancora chiarite, Matteo Pattitoni, 79enne originario di Calangianus, ma residente ad Olbia, è deceduto in seguito ad un malore mentre faceva il bagno nelle acque della spiaggia olbiese ad un paio di metri dalla riva.



Alcuni bagnanti hanno cercato subito di soccorrere l'uomo, ma senza esito positivo. In spiaggia, erano presenti anche la moglie ed alcuni amici di Pattitoni. Sul posto, i Carabinieri e la Polizia locale.