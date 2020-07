Cor 15:25 «Finalmente il micronido sarà realtà» Lo scrivono i consiglieri comunali Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi, Raimondo Cacciotto e Ornella Piras, decisamente soddisfatti per l'avvio dell'opera alla Pietraia, fortemente voluta dall'ex Amministrazione comunale di Centrosinistra







Nella foto: come sarà il micronido progettato nel corso dell'ex Amministrazione comunale di Alghero Commenti ALGHERO - «Sappiamo che niente – neanche di ciò che abbiamo progettato insieme e finanziato interamente – può essere definito nostro, ma sempre un bene della comunità. Qualcuno raccoglie i frutti politici, ma i frutti in ogni caso li raccoglie sempre la comunità. Il successo, la realizzazione di sé, si misura sul bene che ricevono i cittadini, sui passi avanti fatti insieme anche con il giusto distacco per il nostro operato. Ben venga, allora, la consegna dei lavori per il micronido alla Pietraia, finanziato dalla Regione e co-finanziato con risorse importanti da bilancio comunale, con bando aggiudicato nel 2015, ma con delega di finanziamento che è arrivata nella parte finale del 2017 e quindi solo dal 2018 si è potuta avviare la successiva fase di progettazione e appalto da parte del Comune. Un servizio essenziale per bambini da 0 a 3 anni che abbiamo pensato nel quartiere popolare della Pietraia. E che ora diventerà realtà». Lo scrivono i consiglieri comunali Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi, Raimondo Cacciotto e Ornella Piras, decisamente soddisfatti per l'avvio dell'opera fortemente voluta dall'ex Amministrazione comunale di Centrosinistra [ LEGGI ].Nella foto: come sarà il micronido progettato nel corso dell'ex Amministrazione comunale di Alghero