video Red 20:39 Apre ad Alghero lo Sportello del rumore



Da oggi, via allo Sportello di conciliazione del rumore, presentato lunedì scorso ed attivo ogni lunedì, dalle 10 alle 12, negli spazi di InfoAlghero, in Via Cagliari 2. Ecco le impressioni del delegato del Wwf Italia per la Sardegna Carmelo Spada e del capogruppo di Fratelli d´Italia in Consiglio comunale Christian Mulas Commenti Da oggi, via allo Sportello di conciliazione del rumore, presentato lunedì scorso ed attivo ogni lunedì, dalle 10 alle 12, negli spazi di InfoAlghero, in Via Cagliari 2. Ecco le impressioni del delegato del Wwf Italia per la Sardegna Carmelo Spada e del capogruppo di Fratelli d´Italia in Consiglio comunale Christian Mulas Guarda e condividi il video su Alguer.tv