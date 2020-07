Cor 15:18 «Aiuto, Conoci è scollegato dalla realtà» «Tra un selfie e un nastro da tagliare il massimo che è riuscito a fare è questa letterina». L´ex assessore al Turismo di Alghero e consigliere comunale si dice estremamente preoccupata e attacca il sindaco, reo di non essere per nulla incisivo sullo sfascio a cui va incontro la sanità



ASSL per segnalare esclusivamente questo problema? (l'impossibilità alle visite ospedaliere ndr [nella foto), sulla delicata situazione che investe pesantemente la sanità nel territorio algherese. Commenti ALGHERO - «Quando dico che è scollegato dalla realtà intendo questo. Ma come si fa a scrivere allaper segnalare esclusivamente questo problema? (l'impossibilità alle visite ospedaliere LEGGI ]) Reparti che chiudono e terapia intensiva che non apre, ospedale Marino in procinto di passare all’Università. Non si fanno visite, vaccinazioni sospese con bambini e bambine che hanno fatto le prime dosi e altri ai quali sono state annullate e ancora non riprogrammate. Al distretto di via degli Orti non è stato nominato un direttore e tanti servizi sono bloccati per questo motivo, compreso il riavvio del poliambulatorio. Abbiamo chiesto il Consiglio Comunale aperto per discutere alla presenza dell’assessore regionale la situazione ma non si è degnato nemmeno di rispondere. Così non si può andare avanti». Così l'ex assessore al Turismo di Alghero e consigliere comunale, Gabriella Esposito (), sulla delicata situazione che investe pesantemente la sanità nel territorio algherese.