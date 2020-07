Red 22:16 Iscrizioni UniCa: apre Manu Invisible Le iscrizioni all´Università degli studi di Cagliari sono partite con Horizons”, un´opera dello street artist, inaugurata questa mattina dal rettore Maria Del Zompo, che dichiara: «l´opera è un messaggio di speranza e di crescita rivolto a noi e al territorio: andiamo verso la riapertura, sarà una rinascita per tutti»







Nella foto: un momento della presentazione Commenti CAGLIARI - Un'opera dedicata al futuro, nel segno della street-art e della conoscenza. È questo lo spirito che ispira il nuovo murale realizzato dallo street artist Manu Invisible, presentato questa mattina (martedì) per l'Università degli studi di Cagliari. Un progetto scritto e coordinato dalla “Relive communication”, che rinnova il sodalizio con l'Ateneo cagliaritano e firma la creatività della nuova campagna iscrizioni 2020/2021. “Horizons” (Orizzonti, questo il titolo del graffito creato da Manu Invisible negli spazi esterni della Cittadella di Monserrato) si presenta come l'emblema resiliente dell'Università di Cagliari; una poetica cadenzata da colori luminosi e tratteggiata su inedite forme urbane, che racconta in una sola parola, orizzonti appunto, la proiezione dell'Università di Cagliari oltre il tempo di crisi che il Covid-19 ha imposto.«E’ un messaggio che l’Ateneo ha voluto dare prima di tutto a se stesso – è il commento del rettore Maria Del Zompo, che ha inaugurato l’opera insieme all’artista ed al prorettore alla Didattica Ignazio Putzu – Al personale, ai ricercatori, agli assegnisti, ma anche agli studenti e alle loro famiglie. E alle future matricole, che speriamo di accogliere numerosi alla riapertura, che sarà certamente controllata ma sarà pur sempre una rinascita per tutti noi». Un'Università capace di guardare avanti, di aprire confini inattesi, muovendosi senza interruzione tra lo spazio dell'offline ed il contesto dell'online, in modo liquido e con nuovi paradigmi. «Abbiamo voluto sposare questa intuizione, perché ha un duplice significato che rappresenta la filosofia dell’Università di Cagliari – aggiunge Putzu - Il concetto di orizzonti apre prospettive future superando la contingenza dando prospettiva progettuale e di speranza per il futuro. Dall’altro lato, abbiamo realizzato un’opera che permarrà nel tempo ed è indice dell’idea dell’Ateneo cagliaritano di non agire soltanto sulla base della contingenza, ma di superarla facendo una programmazione di prospettiva di lunga durata. In altre parole, affrontiamo la contingenza senza limitarci ad essa: viviamo il presente vedendo il futuro in una prospettiva lunga».In quest'ottica, la macro-parete disegnata e dipinta da Manu Invisibile diventa una testimonianza destinata al futuro, un simbolo per gli studenti d'oggi e per quelli di domani. «E’ il senso di una rinascita – aggiunge il rettore - L’immagine e la parola usata, Orizzonti, è un segnale di futuro e di speranza rivolto a noi e al territorio. Parlare di orizzonte ha un significato di crescita e quindi di speranza: c’è sempre la curiosità di sapere cosa c’è dietro l’orizzonte». L'opera, che nasce come ispirazione dallo spot prodotto a maggio per gli Open day dell'Università di Cagliari, interpreta con il linguaggio artistico della street-art le parole dello scienziato Stephen Hawking: un incontro originale di idee e messaggi, che caratterizzerà tutta la campagna iscrizioni UniCa2020. A declinare l'opera, il corrispondente spot, ideato e prodotto dalla Relive, e diffuso in ambito social-digital per tutta la campagna iscrizioni. In più, lo spot tv e la campagna stampa in programmazione sui media regionali.Nella foto: un momento della presentazione