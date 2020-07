Cor 14:45 Alghero: condannato il 19enne

15 anni per l´omicidio dell´amico Omicidio volontario. Il Gup del Tribunale di Sassari condanna a 15 anni e 4 mesi, col rito abbreviato, Lukas Saba, il 19enne di Alghero accusato dell´omicidio del suo ex amico Alberto Melone. Questa mattina la sentenza



dott. Michele Contini, Pubblico ministero Mario Leo - per la morte di Alberto Melone, il 18enne ammazzato ad Alghero nell'aprile del 2019 in un'abitazione nella centralissima Piazza del Teatro [ ALGHERO - C'è la sentenza nel processo con rito abbreviato in corso di svolgimento presso il Tribunale di Sassari - Giudice. Michele Contini, Pubblico ministero Mario Leo - per la morte di Alberto Melone, il 18enne ammazzato ad Alghero nell'aprile del 2019 in un'abitazione nella centralissima Piazza del Teatro [ LEGGI ]. Condannato con la pesante accusa di omicidio volontario, questa mattina, Lukas Saba difeso dall'avvocato Gabriele Satta, dalle cui mani è partito il colpo di pistola che ha freddato l'ex amico: 15 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno quantificato in 100mila euro per ciascuno dei genitori della vittima, costituitisi parte civile con i legali Nicola Satta e Francesco Carboni.