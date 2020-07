Red 16:20 Multipiano presto videosorvegliato La procedura avviata dall’Amministrazione comunale di Alghero per garantire la sicurezza nella zone sta per chiudersi con il collaudo dei lavori di installazione dell’impianto, per il quale sono stati investiti complessivi 60mila euro







Lavori in via di ultimazione nel multipiano ad Alghero. In questi giorni la ditta aggiudicataria sta ultimando le installazioni degli impianti nell’area oggetto dell’intervento, mentre la Società In House si sta occupando dei lavori edili necessari e del cablaggio. Mezzi all’opera nell’incrocio tra Via Cagliari e Via Vittorio Emanuele, dove si è provveduto al collegamento della fibra ottica. La procedura avviata dall’Amministrazione comunale per garantire la sicurezza nella zone sta per chiudersi con il collaudo dei lavori, per il quale sono stati investiti complessivi 60mila euro.



Le telecamere sono state collocate con l’obbiettivo di garantire la prevenzione degli atti vandalici e la tutela della pubblica incolumità Completano l’appalto le apparecchiature tecnologiche di ricezione dei segnali dalle telecamere e ritrasmissione verso la sede centrale, oltre alla formazione degli operatori. La speranza è che il luogo diventi più utilizzabile, ancora oggi, infatti, sporcizia e rifiuti la fanno da padrone.



