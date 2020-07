Cor 16:45 Ostreopsis, alga tossica a Las Tronas Le analisi dell´Arpas hanno evidenziato un superamento dei limiti. Il fenomeno non è nuovo ad Alghero, anche negli anni scorsi aveva interessato lo stesso tratto di costa



Ostreopsis ovata in località Las Tronas ad Alghero. L’Arpas, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Sardegna, ha effettuato nei giorni scorsi un prelievo nel tratto di mare in cui già altre volte è stata scoperta la presenza della microalga potenzialmente tossica. Il livello di concentrazione è riconducibile ad una fase di allerta con livelli di rischio sanitario da contatto e inalazione. Il protocollo comunicato dalle autorità competenti non prevede il divieto di balneazione nelle aree interessate, c'è però da prestare molta attenzione. Il contatto avviene tramite l’inalazione di tossine prodotte dall’alga o di frammenti di cellule di Ostreopsis presenti nell’aerosol marino. Nella giornata odierna è previsto un nuovo prelievo al fine di verificare l’evolversi del fenomeno, auspicando la diminuzione della concentrazione dell’alga nel tratto di mare interessato. Commenti ALGHERO - Pericolo per la balneazione a causa della presenza in alte concentrazioni della microalga tropicalein località Las Tronas ad Alghero. L’Arpas, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Sardegna, ha effettuato nei giorni scorsi un prelievo nel tratto di mare in cui già altre volte è stata scoperta la presenza della microalga potenzialmente tossica. Il livello di concentrazione è riconducibile ad una fase di allerta con livelli di rischio sanitario da contatto e inalazione. Il protocollo comunicato dalle autorità competenti non prevede il divieto di balneazione nelle aree interessate, c'è però da prestare molta attenzione. Il contatto avviene tramite l’inalazione di tossine prodotte dall’alga o di frammenti di cellule di Ostreopsis presenti nell’aerosol marino. Nella giornata odierna è previsto un nuovo prelievo al fine di verificare l’evolversi del fenomeno, auspicando la diminuzione della concentrazione dell’alga nel tratto di mare interessato.